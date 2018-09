Cerca il gol a lungo, per tutto il match, lo trova alla fine, con uno, che ieri ha trovato la prima rete con la maglia dell’Inter, alla settima giornata di campionato. L’ex Sassuolo, arrivato in estate in prestito oneroso (5 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 20, si è preso la scena a San Siro, disputando la miglior partita da quando veste la maglia nerazzurra., rientrando verso l’interno del campo per mettere in difficoltà il Cagliari col suo mancino velenoso. Alla fine del match è arrivato il dolce, la prima rete, davanti ai propri tifosi.- Spalletti in estate era stato chiaro con il direttore sportivo Piero Ausilio: voleva unL’obiettivo iniziale erai, poi trasferitosi a Napoli alla corte di Carlo Ancelotti. Sfumato l’arrivo dell’ex Bologna, l’Inter non ha avuto alcun dubbio e ha sferrato l’assalto a Politano. Il classe 1992, titolare all’esordio di Champions League e in campo nelle 7 gare disputate sin qui in campionato dall’Inter,. Il suo impatto in nerazzurro è stato quasi sorprendente: non ha mai mostrato alcuna timidezza e si è inserito immediatamente negli schemi di Spalletti e anche all’interno dello spogliatoio.- Ieri è stato sicuramente tra i migliori in campo dell'Inter: Faragò non è mai riuscito a prenderlo sulla sua corsia di competenza. Arrivato per giocarsi la maglia da titolare con Antonio Candreva,. La prova di ieri ha confermato i segnali positivi dell’avvio di campionato:- nel 4-2-3-1 scelto ieri da Spalletti -. Proprio sotto la guida dell’allenatore toscano, l’egiziano era definitivamente esploso in giallorosso, da esterno destro. Rapido, seppur meno di Salah, preciso nei dribbling, bravo ad attaccare la profondità e sa essere letale col suo mancino.@AleCosattini