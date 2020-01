Una volta un ginocchio che non dà garanzie, altre volte piccoli problemi cardiaci, altre volte ancora ci si metto persino i denti. Un affare da milioni e milioni di euro può saltare se alle visite mediche c'è qualcosa che non convince. Ne è una conferma l'ultimo scambio saltato, quello sull'asse Roma-Milano, coi giallorossi pronti ad accogliere Politano e spedire all'Inter Leonardo Spinazzola. Niente da fare, qualcosa nell'ex Juve non convince. E l'affare salta.



Non è il primo e nono sarà l'ultimo. Nella storia recente sono tanti gli acquisti sfumati perché alle visite mediche c'è qualcosa che non quadra. E la classifica di CM di questa settimana è dedicata proprio agli affari saltati proprio per un problema fisico. Non troverete, quindi, Vucinic-Guarin, che non si fece per una "rivolta" popolare; non troverete Witsel nascosto nella sede della Juve in attesa di una fumata bianca mai arrivata; non troverete Berbatov in volo verso l'Italia che fa dietrofront e firma con il Fulham. No. Ci saranno Biabiany & co. Con una piccola eccezione: Taffarel. Il portiere brasiliano, nel 2003, quando vestiva la maglia del Parma, le visite con l'Empoli le aveva anche già fatte, ma non aveva fatto i conti con la volontà del Signore...



