Luciano Spalletti lo aveva individuato da tempo come rinforzo per la sua Inter e Piero Ausilio ha provato in tutti i modi a scardinare le resistenze del Bologna, ma alla fine Simone Verdi è andato al Napoli, nonostante le volontà del calciatore sembravano spingere verso Milano, dato che già sei mesi prima lo stesso Verdi aveva rifiutato la piazza azzurra. L’Inter, dunque, non è riuscita a rompere il patto di ferro esistente tra Napoli e Bologna e alla fine il calciatore, pur di raggiungere un club maggiormente blasonato, si è probabilmente adeguato. A fare la differenza anche il cash messo sul piatto da De Laurentiis, proposta ben più allettante del prestito con diritto di riscatto, cui invece erano vincolati i nerazzurri per assecondare il volere dell’Uefa.



RIVOLUZIONI E ALTRI PROTAGONISTI - Insomma, Verdi si ritrova alla corte di Sarri, che tanto lo aveva voluto. Il problema è che a Napoli Sarri non c’è più, nel frattempo si è accordato con il Chelsea e sulla panchina campana è arrivato Carlo Ancelotti. Una rivoluzione che in qualche modo potrebbe influire anche sull’ex Bologna, che finora - nelle prime tre di campionato - ha totalizzato solo 45 minuti giocati. Pochi, però il campionato è lungo e le partite sono tante, ci sarà ancora tempo per rifarsi. Ma in questa storia c’è anche un altro protagonista, si chiama Matteo Politano ed è finito all’Inter proprio quando i nerazzurri hanno trovato sbarrata la strada che conduceva a Simone Verdi.



SPRINT IN PARTENZA - L’ex Sassuolo è arrivato all’Inter in prestito con diritto di riscatto e si è messo a disposizione di Luciano Spalletti, che ne ha immediatamente colto pregi e virtù. Nelle prime tre partite, Politano ha giocato sempre da titolare ed è stato sostituito solo contro il Torino al ‘92, inoltre, l’esterno italiano ha anche saputo regalare ai suoi due assist. E se alla fine l'affare l'avesse fatto l'Inter? Presto per dirlo, nel campionato italiano le sorprese sono sempre dietro l’angolo e il responso di queste prime tre giornate non può essere definitivo. Impossibile immaginare come sarebbe andata con Verdi all’Inter e Politano al Napoli, dato che l’ex Sassuolo interessava anche agli azzurri, ma l’avvio è decisamente in favore del calciatore romano, che giunto in nerazzurro non ha mai mostrato alcuna timidezza, inserendosi immediatamente negli schemi di Spalletti e anche all’interno dello spogliatoio. Alla fine tireremo le somme, ma chi ben comincia...