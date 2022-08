Via Insigne, Mertens e Koulibaly, il Napoli è in cerca di un nuovo leader. Politano ha le idee chiare, ed è convinto che c'è un giocatore che può diventare il nuovo uomo spogliatoio: "Osimhen può prendere il loro posto. Deve stare sereno e pensare al campo - ha detto Politano a Sky Sport - deve diventare il nostro leader sia in campo che fuori. Di Lorenzo? E' un capitano silenzioso, perfetto per quella responsabilità".