Mike Wallace, politico irlandese deputato al parlamento europeo e tifoso sfegatato del Torino, si è presentato all’Europarlamento con la maglia dei granata e ha anche parlato di Torino-Sassuolo durante un suo intervento: "È il giorno di San Patrizio, come ho già detto al presidente prima che iniziassimo, e gli irlandesi amano sempre chi parte sfavorito. E pochi minuti fa è appena accaduto che il Torino abbia battuto il Sassuolo in una partita incredibilmente importante di Serie A. Una vittoria per gli sfavoriti, e il fatto che accada proprio nel giorno di San Patrizio mi fa immensamente piacere".