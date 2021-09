Definitiva la decisione di lasciare il campo dopo l'intervento delle autorità brasiliane: secondo quanto riferito da Olé, dopo che tutti i giocatori avevano fatto ritorno negli spogliatoi, Leo Messi è riapparso sul prato della Corinthians Arena e si è intrattenuto brevemente con il compagno di squadra al PSG Neymar, comunicandogli la volontà della squadra di non scendere più in campo.Antonio Barra Torres,, ha rilasciato un'intervista allo stadio per spiegare l'accaduto:"Sono quattro giocatori argentini che hanno violato la legge. Quando si arriva in Brasile, si presenta la dichiarazione sanitaria del viaggiatore. In questo documento, non hanno detto che sono passati attraverso uno dei tre paesi soggetti a restrizioni, proprio per contenere la pandemia. Ma in seguito si è scoperto che sono passati attraverso il Regno Unito. Siamo arrivati ​​a questo punto perché tutto quello che Anvisa ha diretto, dal primo momento, non si è adempiuto. Gli è stato ordinato di rimanere isolati in attesa dell'espulsione. Ma non si è adempiuto. Sono andati allo stadio, sono entrati in campo, c'è una sequenza di default",i giocatori verdeoro restano sul terreno di gioco, parlottando con le persone in borghese che hanno fermato la partita.Il match, valido per le, è stato infatti, che aveva decretatosituazioneche ha provocato addirittura l’ingresso della polizia brasiliana nell'albergo dell'Albiceleste,e poi dell'autorità sanitaria sul campo. Si tratta di- L'Anvisa aveva dispostoI quattro,La nota dell'Anvisa: "Dopo un incontro con le autorità sanitarie, è stato confermato, dopo aver consultato i passaporti dei quattro giocatori coinvolti, che gli atleti non si erano sottoposti alla quarantena. Norma per l'ingresso dei viaggiatori sul suolo brasiliano, prevista dall'Ordinanza interministeriale n. 655, del 2021, che stabilisce che i viaggiatori stranieri che sono transitati, negli ultimi 14 giorni, attraverso il Regno Unito, il Sudafrica, l'Irlanda del Nord e l'India,non possono entrare in Brasile. Le false informazioni fornite alle autorità brasiliane possono costituire reati sanitari e violazione delle leggi penali. I giocatori in questione hanno dichiarato di non aver attraversato nessuno dei 4 paesi con restrizioni negli ultimi 14 giorni. I viaggiatori sono arrivati ​​in Brasile in aereo da Caracas/Venezuela a Guarulhos. Tuttavia, all'Anvisa sono giunte notizie non ufficiali che riportano presunte false dichiarazioni rilasciate dai viaggiatori".Nonostante il'Anvisa considera la situazione un grave rischio per la salute, quindi ha consigliato alle autorità sanitarie locali di stabiliresottolineando il fatto che non potessero partecipare ad alcuna attività e dovessero essereL'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria ha contattato la polizia federale perdi lasciare l'hotel ed espellerli:contro il Brasile o non scenderà in campo e in tal casovisto le decisioni della Conmebol.