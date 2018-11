In una intervista che ha fatto scalpore soprattutto per la profezia relativa all’Inter (“l’Inter butterà giù la Juventus”),haparlato anche di innovazione tattica:, “così si guadagna un altro uomo per la costruzione.”. Cambia il modo di guardarli, il metro per valutarli:Fin qui, qualcuno potrebbe obiettare, niente di nuovo, non ha espresso niente di trascendentale.Si scelgono già per la loro bravura coi piedi. Dunque?L’ERRORE DI BERISHA - Forse Gasperini ha esagerato un po’ toccato ancora dall’errore diUna svirgolata sotto pressione che aveva portato come conseguenza il fallo da rigore e quindi il momentaneo 1-1., se non di riflesso o comunque in minima parte. L’obiezione precedente infatti non tiene conto di un verbo rivelatore: Gasp parla di “portiere che sale”.. Al massimo vanno in sostegno uscendo dallo specchio lungo la linea di fondo (l’esempio più eclatante in Italia è Donnarumma), oppure si alzano appena tra il dischetto e la lunetta per agevolare il giro-palla. Se lo sviluppo supera la metà campo, tuttavia, si affacciano inoperosi dal balcone dell’area, e guardano in lontananza.spingendosi ben oltre,AVANGUARDIA TITZ: IL CASO POLLERSBECK – Ora che il polverone prodotto dalla retrocessione dell’Amburgo si è posato (la prima dopo più di 54 anni), non ci resta che soffiarlo via. Rischieremmo altrimenti di dimenticare il miracolo mancato dal terzo allenatore della stagione 2017/2018,, conquistando a sorpresa 13 punti (4 vittorie, 3 sconfitte, 1 pareggio)., incurante del pressing degli avversari. Saliva “tra i due centrali” aperti, che a loro volta spingevano i terzini lungo le fasce, in ampiezza, concretizzandoCiò che avviene comunemente nelle rimesse dal fondo di tante squadre, solo che trasposto molto più avanti e in situazione attiva. Dei pazzi.Non pensate però a momenti particolari della gara, tipo uno svantaggio da recuperare nei minuti di recupero. Era davvero sistematico e accadeva dall’inizio, nell’Amburgo di Titz. Non dipendeva affatto dalla debolezza dei rivali.OLTRE LO SWEEPER-KEEPER: UNA QUESTIONE TERMINOLOGICA- Quando si citano questi portieri evoluti si utilizza spesso e volentieri il termine inglese “Sweeper-keeper” al posto di “Goalkeeper”. Non più “Guardiano della porta”, ma “Libero-guardiano”. Il problema è che “to sweep” in inglese significa “spazzare”: è questa per loro (e non solo per loro..) l’essenza del libero. Mi sembra francamente riduttivo nel caso di Pollersbeck, anche se il termine forse andava stretto già al Neuer di Guardiola, che tuttavia era molto, molto più Sweeper con le sue chiusure spettacolari a protezione della difesa altissima del Bayern.Sotto trovate mappe di calore a confronto tra quattro prestazioni recenti, scelte a caso, di Donnarumma (Milan), Ederson (Manchester City), Neuer (Bayern Monaco) e Pollersbeck (Amburgo). La differenza è lampante.COSTRUZIONE 3-2, IL TRAPEZIO – A retrocessione avvenuta, l’Amburgo conferma Titz, e in estate, la formazione tedesca stende 3-1 il Monaco di Jovetic e Keita. Ecco una(ad esempio contro il Liverpool).Il che produce una conseguenza non indifferente nella metà campo avversaria: praticamente 6 uomini all’attacco, con situazione di inferiorità numerica disarmante per la linea difensiva del Monaco.Il caso Pollersbeck infatti non tocca solo la questione terminologica, relativa al singolo ruolo, ma ricade anche nel sistemico. Avrebbe ancora senso parlare di 4-3-3 con uno sviluppo manovra del genere? C’è chi, da qualche tempo, per ragioni poco sostanziali inserisce il portiere nei moduli: l’1-4-3-3, l’1-4-4-2 e simili. Vuotaggini. Qui la questione è un’altra:TITZ OLTRE L’ESONERO-: è stato esonerato in Zweite Liga dopo sole 10 giornate (5 vittorie, 2 sconfitte, 3 pareggi), pur trovandosi a -2 dalla vetta. Un vero colpo basso per giocatori e tifosi. La dirigenza non aveva digerito le ultime cinque gare del suo percorso: solo 6 punti. Ma(alla 6^ giornata), ossia alla prima rete subita contro lo Jahn Regensburg.Colpita una certezza, l’Amburgo ne subì 5 in casa (23/9/18). L’esonero si è rivelato a posteriori una scelta dura ma conveniente, perché ora l’Amburgo è primo, mentre Titz è già leggenda.