Polonia-Argentina (calcio d'inizio alle ore 20 italiane in diretta su Rai1 e RaiPlay) è una gara valevole per la terza e ultima giornata del Gruppo C ai Mondiali in Qatar. Si gioca allo Stadium 974 di Doha. I polacchi sono in testa alla classifica con 4 punti, uno in più degli argentini che sono a quota 3 insieme all'Arabia Saudita.



PROBABILI FORMAZIONI



POLONIA (3-4-1-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Kiwior; Cash, Bielik, Krychowiak, Frankowski; Zielinski; Lewandowski, Milik. CT: Michniewicz.



ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Otamendi, L. Martinez, Acuna; De Paul, E. Fernandez, Mac Allister; Messi, Lautaro, Di Maria. CT: Scaloni.



Arbitro: Danny Desmond Makkelie, assistenti Hessel Steegstra e Jan de Vries, Said Martinez quarto uomo.