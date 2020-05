In Polonia fanno scalpore le dichiarazioni del talentuoso centrocampista Patryk Dziczek, attualmente in prestito dalla Lazio alla Salernitana. Dopo un buon impatto in Serie B, il centrocampista ha detto: "Ho dovuto imparare tutto lentamente, soprattutto a livello tattico. Ed in Polonia infuria la polemica.



POLEMICA IN POLONIA -In un'intervista l'ex attaccante polacco Dziekanowski lo attacca duramente: "Cosa c'è di strano in tutto questo? Il fatto che teoricamente stiamo parlando di uno dei giocatori più talentuosi della giovane generazione, e nel frattempo, si scopre che, di fronte ad una concezione tattica straniera, lui si trova ancora ad essere "tabula rasa" dal punto di vista tattico". Con le sue parole Dziczek sembra svilire i suoi ex allenatori in favore di Gianpiero Ventura: "Sfortunatamente, con queste parole non mostra una grande opinione né degli allenatori che lo hanno plasmato (i citati Fornalik e Michniewicz), né ... dell'intelligenza del giocatore stesso". Tutto un modo per non parlare dei soldi che lo hanno convinto a venire in Italia: "A 22 anni non si ha più l'età in cui bisogna imparare di nuovo a giocare a calcio. Quanto puoi imparare di nuovo di tattica? Chi parla di queste cose è frivolo o non prende gli altri sul serio. Abbiamo sentito storie del genere anni fa e dietro c'è sempre stata una scusa economica".