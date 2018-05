Il commissario tecnico della Polonia, Adam Nawalka, ha comunicato la lista dei pre-convocati in vista del Mondiale in Russia, che prenderà ufficialmente il via il 14 giugno. Presenti 8 calciatori che militano in Serie A: Szczesny, Linetty, Milik, Zielinski, Bereszynski, Skorupski, Kownacki, Thiago Cionek. Ecco la lista dei 35, che sarà ridotta a 23 elementi nelle prossime settimane:



Portieri: Bialkowski, Fabianski, Skorupski, Szczesny.



Difensori: Bednarek, Bereszynski, Thiago Cionek, Glik, Jedrzejczyk, Kaminski, Kedziora, Pazdan, Piszczek.



Centrocampisti: Blaszczykowski, Dawidowicz, Frankowski, Goralski, Grosicki, Kadzior, Krychowiak, Kurzawa, Linetty, Makuszewski, Maczynski, Peszko, Rybus, Szymanski, Zielinski, Zurkowski.



Attaccanti: Kownacki, Lewandowski, Milik, Piatek, Teodorczyk, Wilczek.