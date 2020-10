Prima della partita contro l'Italia, il difensore polacco del Benevento Kamil Glik ha parlato ai microfoni di Rai Sport di Lewandowski: "Purtroppo quest'anno il Pallone d'Oro non è stato assegnato ma Robert lo avrebbe meritato. Era l'anno giusto per ricevere questo premio però oggi viviamo in un mondo un po' strano e diverso. Alcuni campionati, come in Francia, si sono fermati, altri hanno giocato in maniera diversa. Era un peccato ma alla fine non possiamo farci niente. L'importante è che noi sappiamo e che tutti sanno che Lewandowski è un giocatore forte. Godiamocelo qua con noi".