Polonia, i convocati per lo spareggio Europeo: c'è Zielinski, 8 giocatori dalla Serie A

POWOŁANIA!



Selekcjoner Michał Probierz ogłosił listę powołanych zawodników na marcowe zgrupowanie. pic.twitter.com/KFivfTddDD — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 14, 2024

Lasi gioca l'Europeo. La selezione guidata dal commissario tecnicosarà impegnata la prossima settimana nei playoff di qualificazione ae si affida molto alla Serie A.Ben otto i giocatori provenienti dal massimo campionato italiano nella lista del ct polacco: da Skorupski e Szczesny a Zalewski e Swiderski, tutti i reparti vedono 'italiani' a spiccare. Tra questi, a sorpresa, c'è anche, fuori dal progetto del Napoli e promesso sposo dell'Inter.: Bulka, Skorupski (Bologna), Szczesny (Juventus).: Bednarek, Bereszynski (Empoli), Bochniewicz, Cash, Dawidowicz (Hellas Verona), Kiwior, Puchacz, Salamon, Walukiewicz (Empoli).: Frankowski, Grosicki, Marczuk, Moder, Piotrowski, Romanczuk, Slisz, S. Szymanski, D. Szymanski, Zalewski (Roma), Zielinski (Napoli).: Buksa, Lewandowski, Piatek, Swiderski (Hellas Verona).- Il ct Michal Probierz ha parlato al sito ufficiale della Federazione polacca: "Abbiamo fatto la scelta ottimale in questo momento. Abbiamo analizzato molte alternative e per diversi mesi, insieme ai nostri colleghi, abbiamo osservato un ampio gruppo di giocatori per prendere le giuste decisioni. Non è stato facile, ma credo che i giocatori convocati per il ritiro di marzo siano quelli che meglio si adattano alla nostra concezione attuale. Consideriamo molti giocatori e apprezziamo ciascuno di loro. Il fatto che qualcuno non sia nella lista dei convocati oggi non significa che per lui la porta della Nazionale sia chiusa. Il concorso è ancora in corso. Sappiamo che tutti, rappresentando la Polonia sulla scena internazionale, mettono tutto il cuore in campo. Al momento abbiamo un obiettivo ben definito, ovvero avanzare agli Europei di quest'anno, e credo che con questa squadra potremo raggiungerlo. Abbiamo una sfida difficile davanti a noi, ma con il massimo impegno e concentrazione, nonché il prezioso supporto dei tifosi, la promozione è sicuramente alla nostra portata".- I playoff per EURO 2024 prevedono tre percorsi (A, B e C), ciascuno con semifinali e finali che decreteranno le tre squadre a qualificarsi all'Europeo. La Polonia è stata inserita nel percorso A e giovedì 21 marzo affronterà l'Estonia in semifinale. L'eventuale finale verrà disputata martedì 26 marzo in casa della vincente tra Galles e Finlandia.