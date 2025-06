Polonia, il ct Probierz si dimette dopo aver tolto la fascia di capitano a Lewandowski

AFP via Getty Images

Michal Probierz si è dimesso dall'incarico di commissario tecnico della Polonia: "Si tratta della decisione migliore per il bene della nazionale".L'allenatore paga con la panchina la scelta di aver tolto la fascia di capitano a Robert Lewandowski (a favore del centrocampista dell'Inter, Piotr Zielinski) dopo la sconfitta per 2-1 in Finlandia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026.Probierz aveva spiegato: "Nessun rancore o risentimento. Gli ho tolto la fascia di capitano per il bene della squadra. Dopo aver parlato con molti giocatori e con lo staff tecnico, ho fatto un'analisi e ho deciso di cambiare capitano".

A sua volta l'attaccante polacco del Barcellona, Lewandowski si era sfogato a WP Sportowe: "Ho ricevuto una chiamata a sorpresa dall'allenatore Michal Probierz che mi diceva che mi avrebbe tolto la fascia. Non ero preparato, stavo mettendo a letto i miei figli. La conversazione non è durata nemmeno un minuto. Il mister ha tradito la mia fiducia. Ho l'impressione che l'allenatore abbia ceduto alle pressioni dei media e abbia violato i nostri accordi. Finché ci sarà lui non giocherò più in nazionale". Problema risolto.