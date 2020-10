Dopo l'amichevole con la Moldavia, si fa sul serio: l'Italia di Roberto Mancini vola a Danzica, dove questa sera alle 20.45 affronterà la Polonia in un match valido per la UEFA Nations League. Diverse le novità in vista rispetto alla gara del Franchi, con il ritorno di diversi big in campo: Donnarumma, Bonucci e Chiellini sono attesi dalla sfida con Lewandowski, davanti si rivedono Immobile e Chiesa.



DOVE VEDERLA - La gara, con fischio d'inizio alle 20.45, sarà trasmessa in chiaro da Rai 1 e Rai 1 HD.



PROBABILI FORMAZIONI



POLONIA (4-4-1-1): Fabianski; Kedziora, Glik, Walukiewicz, Bereszynski; Jozwiak, Goralski, Krychowiak, Grosicki; Klich; Lewandowski. All.: Brzeczek.



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Kean, Immobile, Chiesa. All.: Mancini.