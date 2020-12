Il vicepresidente della Federazione polacca, Marek Kozminski​, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole riguardo Piotr Zielinski (protagonista ieri contro la Real Sociedad) e Arek Milik (fuori rosa):



ZIELINSKI - "È sempre più in crescita, partita dopo partita. Ha classe, tecnica, sa attaccare, difendere. Nelle ultime 4-5 settimane sta dimostrando di poter essere un leader nel Napoli e può ancora crescere. Se prima dicevamo che non era ancora un fuoriclasse oggi possiamo dirlo. È stato un po' merito di tutti gli allenatori che ha avuto, da Sarri, passando per Ancelotti fino a Gattuso. Quest'ultimo forse gli ha dato quello che gli mancava, ciò che aveva lui da giocatore, la grinta. Ora è un giocatore completo".



MILIK - "È una telenovela che non finisce mai. In questo momento sta perdendo il giocatore, il Napoli e la Nazionale polacca. Alla fine della storia nessuno potrà dire di aver vinto. Alla fine sono quelli che gli stanno dietro (procuratori, ndr) e dicono ‘fai così’ ‘fai così’ ha fatto questo casino inaccettabile. Tutti vogliono giocare ma se a gennaio non troverà una collocazione fissa sarà difficile portarlo agli Europei".