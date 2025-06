Getty Images

Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera Reprezentacji Polski postanowiłem do czasu kiedy jest trenerem zrezygnować z gry w Reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie.

Clamorosa decisione di: l’attaccante ha comunicato su X che non scenderà più in campo con laa causa di alcune incomprensioni con il commissario tecnico. La sua ultima presenza in nazionale risale al 24 marzo nel match di qualificazione ai Mondiali contro, vinto 2-0.“Considerate le circostanze e la perdita di fiducia nell’allenatore della Polonia, ho deciso di”, ha scritto l’attaccante del Barcellona. “Spero di poter tornare a giocare per i migliori tifosi del mondo”.Le frizioni potrebbero essere dovute anche alla scelta di nominarecapitano al posto proprio di Lewandowski. Una decisione presa da Probierz e comunicata personalmente al calciatore. Con la maglia della nazionale l’attaccante ha disputatoe realizzato