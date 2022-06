Nicola Zalewski, esterno della Roma, ha parlato dopo la gara della Polonia contro l'Olanda, nella quale ha fatto registrare un assist:



"Ricorderò questa serata per molto tempo, anche se è un peccato che in vantaggio 2-0 abbiamo concesso due gol in così poco. Il mio assist? Ho ricevuto e ho visto Matty (Cash, ndr), libero. Gli ho passato il pallone ed è stato molto bravo a concludere".