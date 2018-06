Ai microfoni dei media polacchi, Piotr Zielinski è tornato sulla sconfitta di ieri della Polonia per 3-0 contro la Colombia.



Queste le sue parole: "E' stata la partita più difficile. C'era un'enorme tristezza negli spogliatoi perché siamo fuori dal Mondiale, e sarebbe dovuta andare in maniera totalmente diversa. I colombiani ci hanno mostrato come giocare a calcio, e dobbiamo imparare da questo. Abbiamo giocato bene per mezz'ora, potevamo contare su un buon risultato e poi abbiamo preso un gol completamente inutile dal calcio d'angolo".