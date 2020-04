Continua a generare caos la polveriera Barcellona che negli ultimi giorni sta vivendo un'autentica rivoluzione a livello dirigenziale. Prima la scelta di Bartomeu di cacciare due dei suoi ormai ex-vice presidenti, poi le accuse di uno di questi, Rousaud sui metodi di pagamento del club. E oggi la controreplica, con un comunicato stampa che annuncia azioni legali da parte della giunta Bartomeu.



IL COMUNICATO - "Alla luce delle accuse gravi e infondate presentate stamattina dal sig. Emili Rousaud, ex vicepresidente del club, in varie interviste con i media, il FC Barcelona nega categoricamente qualsiasi azione che possa essere descritta come corruzione, e pertanto si riserva il diritto di intraprendere le corrispondenti azioni legali. Le dimissioni dei membri del consiglio annunciate nelle ultime ore sono il risultato del rimpasto del consiglio promosso dal presidente Josep Maria Bartomeu questa settimana e che sarà completato nei prossimi giorni. L'obiettivo è quello di affrontare l'ultimo mandato con le massime garanzie, al fine di attuare le misure necessarie per preparare il futuro del club e superare le conseguenze della crisi sanitaria che stiamo vivendo".