Quique Setien, allenatore del Barcellona, parla di Antoine Griezmann e del fatto di averlo messo in campo al posto di Vidal solo minuti di recupero dell'ultimo match del Barça: "Capisco che possa averla presa male. E' stato umiliante per lui?. Non sono d'accordo. Gli parlerò ma non gli chiederò scusa. Dovevo decidere e certe scelte sono state ponderate. Non l'ho inserito prima perché i giocatori che erano in campo, Puig, Setien, riporta l'Ansa, ha anche detto di essere "contento" della prestazione della squadra e di non sentirsi messo in discussione come tecnico.