Matija Popovic è ad Altötting, in Germania, ma ha scelto di giocare con nazionale serba. Ed è proprio agli ultimi Europei U-17 che il talento classe 2006 ha stregato gli osservatori del Milan. Palla sempre incollata al piede, cambi di direzione e ottima conclusione in porta: Popovic è un giocatore che sa fare tante cose e piuttosto bene. Un numero 10 capace di giostrare anche a destra in un tridente d'attacco o addirittura da punta centrale.



LA SITUAZIONE - Il Milan si era mosso con largo anticipo sul ragazzo che era in rotta con il Partizan perché ha rifiutato la proposta di rinnovo del contratto. Con il club di Belgrado Popovic ha realizzato la bellezza di 20 reti in 24 apparizioni nell’under 17 prima di essere messo fuori rosa. La strategia di Moncada e D’Ottavio aveva portato già a un principio di accordo nel mese di novembre poi è arrivata una fase di riflessione dovuta allo status di extracomunitario del ragazzo. Negli ultimi giorni è arrivata l’accelerata decisiva per battere l’inserimento del Manchester City: c’è l’accordo per un contratto di 5 anni a cifre importanti. Ora il Diavolo dovrà attendere l’8 gennaio quando Matija Popovic compirà 18 anni e poi già nel giro di 1/2 giorni sarà atteso a Milano per la firma sul contratto. Un ultimo passaggio fondamentale per chiudere un bel colpo in prospettiva a parametro zero.