Popovic, ci prova anche il Napoli dopo Juve e Milan: la situazione

Il futuro dipuò essere in Serie A. L'attaccante serbo classe 2006, svincolato dopo la scadenza del contratto con il, è ancora a Milano in attesa di trovare una nuova squadra. Era vicino al, ma la trattativa si è bloccata sul più bello, ci ha pensato anche lache negli scorsi giorni ha incontrato l'entourage del ragazzo. Ora c'è una nuova pista, il- Secondo quanto riferito da Sky Sport, gli azzurri sono molto attenti alla situazione di Popovic e stanno spingendo per concretizzare l'affare. Una mossa volta ad anticipare l'inserimento di altri club dall'estero, su tutti, ma anche in Italia considerando che, si legge, in queste ore è stato proposto anche all'. Il Napoli non ha slot extracomunitari disponibili, per questo valuta un': ilè la società più accreditata in questo senso.