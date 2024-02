Popovic, l'intermediario: 'Somiglia a Kakà'

Tra i vari movimenti di mercato che hanno visto coinvolto il Napoli nell'ultima sessione, quella di gennaio, c'è l'acquisto di Matija Popovic, gioiellino serbo classe 2006. Gli azzurri non hanno potuto tesserarlo fin da subito, in quanto non avevano libero lo slot per l'extracomunitario. Così l'idea di fargli fare qualche mese d'esperienza a Frosinone e quando sembrava tutto fatto ecco l'intoppo, perché il club ciociaro si è accorto di non avere anch'esso lo slot disponibile. Così ecco il cambio rotta, Popovic da qui a giugno sarà a disposizione di Palladino, al Monza, insieme ad un altro calciatore proveniente in prestito dal Napoli, ovvero Alessio Zerbin.



PARLA L'INTERMEDIARIO - C'è tanto futuro per Matija Popovic, il talento deve ancora esprimerlo e intanto c'è chi ne esalta le qualità. È il caso di Ismet Dizdarevic, intermediario che lo ha portato in Italia. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia, con tanto di paragone tutt'altro che banale: "Credo molto in Popovic, è un giocatore molto forte. Un giocatore che gli assomiglia? Kakà. Tecnicamente è veramente molto forte e gli somiglia molto. Per il nostro territorio l'Italia è molto importante. Io metto sempre davanti l'Italia rispetto alle altre. Quando Inghilterra fa poco, tutto il mercato gira poco".