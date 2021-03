Situazione in divenire in casa Pordenone a causa del crescente numero di positività al Covid-19 nel gruppo squadra. Sono cinque le positività comunicate, che dovranno sicuramente saltare la sfida di questa sera contro l'Empoli. Assenze, queste, già numericamente importanti alle quali poi si aggiungono altre 6-7 indisponibilità per infortuni. Il rinvio è un'opzione: tutto dipenderà da un possibile nuovo ciclo di tamponi che il Pordenone potrebbe effettuare al gruppo squadra in queste ore.