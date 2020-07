Pordenone-Cosenza 1-2 (primo tempo 0-2)



Marcatori: 19' Riviere (C), 23' Bittante (C), 66' Candellone (P)



Pordenone (4-3-1-2): Bindi; Almici (31' Tremolada), Camporese, Barison, Gasbarro (46' De Agostini); Pobega (55' Mazzocco), Burrai, Misuraca (46' Vogliacco); Gavazzi (55' Bocalon); Ciurria, Candellone. All. Tesser.



Cosenza (4-3-1-2): Saracco; Capela, Legittimo, Idda; Casasola (88' Corsi), Sciaudone, Bruccini, Bittante (77' D'Orazio); Baez; Carretta (65' Bahlouli), Riviere. All. Occhiuzzi.



Arbitro: Ghersini di Genova



Ammoniti: 61' Barison (P), 94' Bahlouli (C)