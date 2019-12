Pordenone-Crotone 1-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 44' Mustacchio aut.



Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Vogliacco, Barison, Camporese, De Agostini; Gavazzi, Burrai, Pobega; Chiaretti (71' Zammarini); Ciurria (83' Mazzocco), Strizzolo (77' Candellone). All. Strukelj.



Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Gigliotti, Spolli; Mustacchio, Crociata, Messias, Barberis, Mazzotta (80' Rutten); Vido (68' Nalini), Simy. All. Stroppa.



Arbitro: Camplone di Pescara



Ammoniti: 25' Barison (P), 68' Messias (C), 74' De Agostini (P)