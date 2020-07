Il Pordenone (serie B) comunica che il portiere Michele Di Gregorio, infortunatosi nel secondo tempo per uno scontro di gioco, è stato regolarmente dimesso dall’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dov’è rimasto in osservazione sino alla tarda mattinata di oggi. Il calciatore è in buone condizioni ed è sempre stato in contatto con la famiglia, i compagni e lo staff neroverde. Gli accertamenti a cui è stato sottoposto hanno rilevato un trauma cranico commotivo. È stata inoltre necessaria l’applicazione di cinque punti di sutura per una ferita rimediata all’altezza del mento. Nei prossimi giorni Di Gregorio sarà costantemente monitorato dallo staff sanitario del Pordenone.