Chiuso un affare nel reparto offensivo per il Pordenone del tecnico Attilio Tesser. Si tratta, come riporta trivenetogoal, della punta classe ’96 Sebastian Musiolik del Rakow Czestochowa. Il giocatore, 6 gol e 1 assist in 35 presenze lo scorso anno, arriverà in friuli nei prossimi giorni per visite mediche e firma.