Si è conclusa con un grande successo la campagna di crowdfunding lanciata dal Prodenone, unico esempio in Italia. I neroverdi sono riusciti a raccogliere oltre 2 milioni di euro, registrando l'ingresso in società di 254 soci. Questo il comunicato del club: ''Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno colto l'opportunità di diventare attori protagonisti della crescita del club. Persone che credono nel nostro progetto: le conosce bene praticamente tutte, chi tifoso storico, chi più nuovo; come conosco altrettanto bene chi alle tante parole non ha abbinato i fatti''.