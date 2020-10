Buone notizie in casa Pordenone dall’infermeria infatti il fantasista classe ’99 Alessandro Mallamo, come si legge sul Messaggero Veneto, è sulla via del recupero per la partita di domani contro la Reggina. Il giocatore è arrivano durante il mercato estivo dall’Atalanta portando con sé con grandi aspettative, l’infortunio alla caviglia ha, per ora, solo rallentato la sua crescita. L’esterno d’attacco potrebbe essere dunque a disposizione del tecnico Tesser che dovrà valutarne il minutaggio.