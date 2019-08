Tommaso Pobega, centrocampista del Pordenone, arrivato dal Milan, parla a il Messaggero Veneto: "Dal punto di vista personale, mi auguro di giocare con continuità. Per quanto concerne la squadra, la salvezza. Poi si vedrà. Ma non conosco il campionato, non so cosa aspettarmi. Sono consapevole che stiamo lavorando molto bene, con grande intensità e mentalità. Dovremo essere bravi a gestire i momenti difficili. Io metterò a disposizione le mie doti: generosità, fisicità, corsa, gli inserimenti. Punto ad arrivare più in alto possibile. Non mi pongo limiti, ma intanto penso a disputare un buon campionato col Pordenone".