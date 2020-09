Il Pordenone in questa finestra di mercato considera prioritario il rinforzo tra i pali. Viste le complicazioni nella trattativa per Guglielmo Vicario del Cagliari la dirigenza friulana sembra aver cambiato rotta verso un altro profilo. Si tratta, secondo Il Messaggero Veneto, del classe ’96 Simone Scuffet di proprietà dell’Udinese.



Il portiere, sfumato il ritorno in prestito allo Spezia dove era stato assoluto protagonista della promozione tramite la vittoria dei Playoff di B, sta cercando una sistemazione. I neroverdi potrebbero essere la soluzione giusta ma restano da limare alcuni dettagli soprattutto sull'ingaggio del giocatore