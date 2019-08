Attilio Tesser, allenatore del Pordenone, ha parlato al sito ufficiale del club al termine della partita vinta per 3-0 contro il Frosinone: "Abbiamo fatto un’ottima prestazione, è evidente. Serviva una prova del genere e ci siamo riusciti. Ho visto la grinta e la determinazione dello scorso anno. Pobega ha fatto molto bene, ora deve continuare così. È entrato in sintonia con lo spirito della squadra, e sta facendo valere le sue qualità. Ha ampi margini di crescita. Ho fatto fatica a scegliere Ciurria davanti a Candellone, lo ammetto. Patrick però ha fatto delle gare con grande qualità l’anno scorso, ha delle caratteristiche peculiari, e ha fatto molto bene. La gara con la Feralpi non era stata interpretata bene. Ci è mancata intensità, oggi invece c’era. E qualche giocatore è decisamente cresciuto di condizione".