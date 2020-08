. Il comunicato del club:Attilio Tesser sarà la guida tecnica del Pordenone anche nel campionato 2020/2021 di serie B. L’allenatore e il club hanno prolungato di una stagione il contratto in essere, con nuova scadenza giugno 2022. Un accordo all’insegna della continuità: per Tesser sarà la terza annata in neroverde, dopo la vittoria della Serie C 2018/19 (più Supercoppa) e la storica semifinale playoff della stagione in corso.L’allenatoredichiara: «C’è grande soddisfazione nel proseguire un lavoro e un progetto costruito in questi anni, insieme alla società, allo staff e ai calciatori. Il raggiungimento della semifinale playoff è qualcosa di straordinario, come prima lo erano stati la vittoria di campionato e Supercoppa. Ora riposiamo e poi ripartiremo con rinnovate motivazioni ed entusiasmo»., responsabile dell’area tecnica, afferma: «Il nostro progetto sportivo ha in mister Tesser un fondamentale punto di riferimento, in campo e fuori. Un progetto che la società ha costruito negli anni con lavoro, programmazione, idee e scelte chiare. Puntiamo sulla continuità per affrontare al meglio le nuove sfide che ci attendono».