Il difensore Daniel #Semenzato ceduto al @sscalciobari https://t.co/3OFroYeTeq Insieme abbiamo vissuto quattro storiche stagioni: promozione in @Lega_B (con Supercoppa) + 3 playoff Grazie Daniel #ForzaRamarri pic.twitter.com/ZKICqdjYkU

New entry Berra per un Pordenone sempre più "made in FVG"



Laterale destro di duttilità, velocità e feeling con il gol https://t.co/tLNVTmb9Mo



Benvenuto Filippo!



Ps: e sulla manica ecco @ALEAOFFICE #ForzaRamarri pic.twitter.com/dwVz9byAlh