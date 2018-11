Samir Handanovic nella top 3 d'Europa per porta inviolata in campionato. Il portiere dell'Inter, miglior difesa del campionato, in 11 presenze ha tenuto la porta inviolata per 6 volte, come Oblak dell'Atletico Madrid, Alisson del Liverpool e Benjamin Lecomte del Montpellier. Meglio di loro solamente Ederson del Manchester City, che ha mantenuto la porta inviolata in 7 partite su 10 e, a sorpresa, primo, Edouard Mendy, estremo difensore del Reims, che in 12 presenze ha tenuto 8 volte la porta inviolata.