Portanova e il processo sportivo per violenza sessuale: la Corte d'Appello Figc sospende il giudizio, può giocare

Redazione CM

Era attesa per oggi la senteza d'appello nel caso Manolo Portanova, condannato in primo grado a 6 anni di reclusione per violenza sessuale. La Corte federale d'Appello della Figc, tuttavia, non si è pronunciata in via definitiva e al contrario ha sospeso il giudizio, si legge nel dispositivo, "sino alla formazione del giudicato in sede penale".



PUO' GIOCARE - L'esterno italiano ex-Juve e Genoa oggi alla Reggiana può quindi continuare a scendere in campo e a giocare in attesa del giudizio del processo d'appello in sede penale. Il 19 gennaio il Collegio di Garanzia presso il Coni aveva respinto il reclamo proposto dal Procuratore Nazionale dello Sport Ugo Taucer che chiedeva la radiazione o una lunga squalifica rinviando la causa alla Corte d'Appello Figc, ma con una diversa composizione.



LA PRIMA SENTENZA - Lo scorso 6 dicembre 2022 Portanova era stato condannato in primo grado in sede penale a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo. Portanova si è però sempre proclamato innocente e ha ricorso in Appello per cui, tuttavia, ci vorrà ancora un po' dato che per il terzo indagato il processo in primo grado è ancora in sede di dibattimento.