Manolo Portanova al Bari non s'ha da fare: il centrocampista classe 2000 di proprietà del Genoa condannato in primo grado a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo dal tribunale di Siena e per questo non più utilizzato dal club ligure a partire da inizio dicembre era vicinissimo ai pugliesi, ma il malcontento dei tifosi sui social ha fatto fare marcia indietro alla società di De Laurentiis jr. .



Un vertice nella mattinata di martedì tra il direttore sportivo biancorosso Ciro Polito e l'entourage del giocatore, con il coinvolgimento del presidente Luigi De Laurentiis, ha suggerito al club il dietrofront nell'ultimo giorno di trattative. Lo riporta La Repubblica.