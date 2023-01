Sembrava fatto ieri sera il trasferimento di Manolo Portanova, classe 2000, dal Genoa al Bari. Ma nel momento in cui si è diffusa la notizia, è scoppiata una specie di "rivolta" social da parte dei tifosi dei Bari. I sostenitori biancorossi, infatti, non vedrebbero di buon occhio il trasferimento in biancorosso di Portanova, a causa delle vicende legali che hanno riguardato l'ex Juventus. Portanova, infatti, nei mesi scorsi è stato condannato a sei anni di reclusione dal Tribunale di Siena. Una sentenza di primo grado lo ha ritenuto fra i colpevoli dello stupro di gruppo ai danni di una studentessa 21enne.