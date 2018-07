L'Udinese prende Nicolas dal Verona e libera Scuffet per il Frosinone, che a sua volta libera Bardi per il Napoli. Che intanto riceve una richiesta dal Cagliari per il difensore Tonelli (c’è anche la Sampdoria).



Per i sardi resta in corsa anche Gustavo Gomez (Milan), su cui ci sono pure Bologna e Udinese. Friulani attivi anche in altri reparti: occhi su Nikolaou, difensore dell’Olympiacos . Per l'attacco i Pozzo pensano invece a Lapadula, in uscita dal Genoa.



Il Frosinone tratta Silvestre (Sampdoria) in alternativa a Castan (Roma) per la difesa, in mezzo tutto su Hallfredsson (Udinese). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Vloet, ex NAC Breda e obiettivo delle ultime settimane può arrivare lo stesso dopo il tesseramento da parte del Chiasso.