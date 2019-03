Mauro Boerchio è un portiere italiano cresciuto nel vivaio del Bari. All'età di 29 anni, ha ottenuto il primo 'scudetto' della sua vita: con la maglia del Chennai City ha vinto la I-League, massimo campionato indiano (da non confondere con la parallela Indian Super League dove hanno militato a fine carriera i vari Del Piero, Nesta, Materazzi etc etc).



Dopo aver inizialmente girovagato tra Lega Pro e Serie D, nel 2015 l'estremo difensore ha deciso di girovagare per il mondo. Nell'ordine, ha giocato nelle isole Vanuatu, a Malta, in Mongolia, alle Maldive e infine in India. Ha iniziato questa stagione nel NEROCA, squadra di metà classifica, ma il mese scorso è passato in prestito al Chennai City per contribuire con le sue parate alla volata finale. Con successo: la vittoria di ieri nell'ultima giornata del torneo, in rimonta per 3-1 contro il Minerva, ha permesso a Boerchio & co. di chiudere in vetta, a +1 sull'East Bengal.