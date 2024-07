I NUMERI DI REINA NELL'ULTIMA STAGIONE

12 presenze e 15 gol subiti in totale con il Villarreal nel 2023/2024, così suddivise: 11 in 7 presenze in Europa League con 2 clean sheet, 2 in 3 presenze in Coppa del Re con 1 clean sheet, 2 in 2 presenze ne La Liga.