, allenatore del, ha parlato ai canali ufficiali del club lusitano dopo la sconfitta per 3-2 contro la Roma all’Olimpico, costata l’eliminazione dall’Europa League.“Quando hai dei buoni giocatori davanti, due azioni individuali di Dybala hanno finito per annullare il nostro vantaggio in sei minuti e la partita è diventata 2-1. Abbiamo disputato un buon primo tempo e nel secondo abbiamo dimostrato di avere un atteggiamento, cercando il pareggio anche con un gol di scarto. È stata una partita con molte interruzioni, molto equilibrata, con molti duelli e dovevamo vincerli, così come le seconde palle. Quando le abbiamo rubate abbiamo segnato e loro avevano Dybala tra le linee che faceva quello che sa fare meglio”.“La Roma ha buoni giocatori, sarebbe stato già difficile a parità di condizioni e con uno in meno dal 50' è diventato più difficile. Nonostante ciò, avremmo potuto pareggiare e anche loro avrebbero dovuto farsi espellere un giocatore. Il nostro cartellino non era rosso, un giallo era sufficiente. Questo ha condizionato completamente la partita”.“I giocatori hanno avuto coraggio e audacia, sono andati a caccia del risultato con uno in meno e avremmo potuto pareggiare su un'occasione di Samu. Anche Gonçalo Borges ha avuto la possibilità di segnare, ma non era la nostra giornata. Domani, quando rivedrò la partita, capirò meglio cosa è successo senza le emozioni che contaminano la nostra opinione”.“Quando non segnava, la gente diceva che non segnava. Ora segna un gran gol e si dice che ha fatto solo un gol... c'è un'insoddisfazione costante nei confronti dei giocatori. Oggi Samu ha dato il massimo, ha lottato, ha conquistato spazi, ha pressato e riconquistato palloni. Non si è mai adagiato e ha anche segnato un gol. Voglio sottolineare l'atteggiamento della squadra, questa è la strada che dobbiamo seguire fino alla fine del campionato”.