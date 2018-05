Iker Casillas non si ritira e, al contrario, rilancia per un'altra stagione con il Porto. Lo storico portiere della nazionale spagnola ed ex-Real Madrid non ha rimpianti e per festeggiare il titolo vinto con il club portoghese ha concesso una lunga intervista a Cadena Ser in cui ha confermato di non essersi ancora ufficialmente ritirato: "Il Real Madrid mi ha dato tutto ma non mi manca. Sarò sempre grato al Real Madrid e sono ancora Madridista. Spagna? Mi sto avvicinando a vivere un’avventura diversa, ma io spero un giorno di tornare a vestire la maglia della Nazionale. Non mi sono ancora ritirato".



A rubare la scena al numero 1 spagnolo è però stata ancora una volta la splendida compagna e moglie, Sara Carbonero che scesa in campo usl prato del Do Dragao insieme ai figli ha strappato gli applausi di tutti i presenzi per l'incredibile bellezza ed eleganza. Un look total white da lasciare a bocca aperta. Eccola nella nostra gallery.