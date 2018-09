Iker Casillas da record. Il portiere del Porto ha iniziato la sua ventesima stagione di fila in Champions League. Mai nessuno c'era riuscito, con Giggs che si era fermato a 19 e mai consecutive. Queste le sue parole riportate da la Gazzetta dello Sport: "Mamma mia, vent’anni di Champions… spaventoso! Sono tantissime stagioni, si fa presto a dire vent’anni, non è per niente facile. Io non mi fermo, penso solo a godermi ogni momento. Anche se bisognerà cominciare a pensare al futuro…".