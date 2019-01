Iker Casillas, portiere del Porto, prossimo avversario della Roma in Champions League, parla al sito ufficiale del club portoghese: "Stiamo facendo un’ottima stagione, giochiamo un buon calcio, siamo un ottima squadra. Il primo responsabile dei nostri successi è il nostro allenatore Sergio Conceiçao. È entrato nel nostro spogliatoio senza esperienza, è stato bravissimo. Nessuno avrebbe scommesso un euro su di noi, invece poi abbiamo vinto il titolo ed il rispetto di tutti".



SUL FUTURO - "Da qui a cinque, dieci anni, mi piacerebbe venire in questo stadio per vedere una partita, preferibilmente contro il Real Madrid. Vorrei che la gente non mi ricordasse per un solo titolo, ma per quello che dobbiamo ancora vincere e magari anche per la Coppa di Lega. Il Real? Se mi chiamasse, naturalmente tornerei indietro".