Alla vigilia di, in conferenza stampa ha parlato, allenatore dei portoghesi. Queste le sue parole."Sì siamo stati compagni di squadra mabensì tra due squadre che hanno tanta storia.Adesso facciamo un altro lavoro, più impegnativo ma ugualmente appassionante. Mi aspetto una gara difficile, è una squadra con tanti giocatori di valore, un gioco chiaro e variabili interessanti"., delle lesioni muscolari, come sappiamo ogni ora che passa è importante per il recupero,Non sono pronti per giocare novanta minuti, ma sono venuti comunque con noi in trasferta. Sono in un periodo di transizione fra l'infermeria e il campo, spero che domani avremo buone notizie per una partita da fare con i giocatori che sono nelle condizioni migliori".È abituata ad avere test settimanali di livello molto alto, gioca in uno dei campionati più competitivi del mondo eSappiamo le qualità che hanno, ma siamo consci anche delle nostre. Siamo abituati a certi palcoscenici, siamo un club storico e ci dobbiamo presentare come tale. L'obiettivo è stato quello di preparare il gioco sempre con grande fiducia"."Meglio l'Inter con o senza Lukaku? Non sono Inzaghi, questa è una bella domanda ma per Simone.".All'Inter ho giocato un po' meno, mi sono infortunato quando sono arrivato, dopo bellissime stagioni con la Lazio e con il Parma, non ho fatto così bene come in quelle squadre. Ma si parla del passato e'."Se vogliamo passareGiocare contro queste squadre è una sfida enorme: vogliamo mettere in campo la stessa motivazione a prescindere dall'avversario, è stimolante capire cosa si può fare contro un avversario che applica principi simili.Sappiamo che ci sono due partite, il precedente con la Roma ce lo insegna: noi prepariamo la gara per avere più chance di passare ai quarti di finale".è un Paese meraviglioso, ha tantissime qualità, più dei suoi difetti.ho imparato qualcosa, chi è umile impara sempre qualcosa da chiunque, anche da chi taglia l'erba del campo. Dobbiamo avere l'intelligenza di pensare che non sappiamo tutto. L'esperienza in Italia è stata importante, per tutte le persone che ho conosciuto, ma non determinante perché poi ognuno ha le sue idee".