Queste le parole di Sergio Conceicao, allenatore del Porto, a Sky Sport dopo la vittoria contro la Juve: "Abbiamo fatto una partita di buon livello, per oltre 70 minuti abbiamo limitato la Juve, abbiamo pressato alto, cercando di limitare i punti forti della Juve. Loro non hanno creato quasi niente. Siamo solo a metà dell'opera, dobbiamo essere attenti anche nella sfida di ritorno per conquistare i quarti di finale".