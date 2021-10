Il tecnico del Proto Sergio Conceicao ha parlato alla vigilia della del terzo turno della Coppa del Portogallo, in programma domani contro il Sintrense: "Mbemba è fuori, Otávio sta meglio. Taremi è squalificato. Poi ci sono i sudamericani: Corona, Uribe e Luis Diaz è impossibile che possano esserci, torneranno solo sabato. Dobbiamo stare attenti, bisogna saper gestire queste situazioni, imparare a conviverci. I club sono attrezzati, più preparati rispetto a qualche anno fa a disputare tante partite, anche se non in modo così esagerato. Negli ultimi tempi, con la pandemia e tutto il resto, si gioca in modo esagerato. E ora con i Mondiali...". Il Porto affronterà martedì il Milan in Champions League.