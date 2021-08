Il Porto di Sergio Conceicao scenderà in campo nella giornata di oggi alle 19 per la sfida contro l'Arouca ma fra i convocati per la gara non ci sarà il Jesus Corona. Nessun problema fisico per l'esterno messicano che risponderà presente anche alla chiamata della nazionale, ma secondo A Bola l'esclusione è solo legata a motivi di mercato.



NON SOLO IL MILAN - Il Tecatito è infatti un obiettivo di mercato di diversi club fra cui Milan e Siviglia con i rossoneri che, però, al momento appaiono leggermente indietro. Il Porto chiede infatti 15 milioni di euro per lasciarlo partire, mentre l'offerta dei rossoneri è ferma a 10 milioni.